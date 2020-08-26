Единственным претендентом на аргентинца является Ман Сити.
Лионель Месси, Getty Images
26 августа 2020, 09:12
Нападающий Лионель Месси сообщил руководству Барселоны о желании уйти и занялся поисками нового клуба.
Каталонский клуб готов рассмотреть вариант расставания с форвардом, но отказался отпускать его на правах свободного агента. Интерес к 33-летнему игроку ранее приписывали Интеру и Манчестер Сити.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство Интера не считает трансфер Месси возможным и не работает над ним. Единственным претендентом на аргентинца является Манчестер Сити, и Пеп Гвардиола уже обсуждал с игроком возможность перехода.
Действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет выручить более 222 млн евро за Месси.