Похоже, Лунин займет место второго голкипера в команде.
Альфонс Ареола, getty images
11 августа 2020, 14:35
Официальный сайт мадридского Реала сообщает, что голкипер Альфонс Ареола, который выступал за "бланкос" на правах аренды, возвращается с ПСЖ.
"Клуб благодарит Ареолу за его преданность делу, профессионализм и примерное поведение в этом сезоне и желает ему удачи на новом этапе", — гласит сайт клуба.
Таким образом, мадридцы не стали выкупать контракт голкипера у парижан, а значит наиболее вероятным вариантом на место дублера Тибо Куртуа станет Андрей Лунин.
Ранее сообщалось, что и руководство Реала уже приняло подобное решение, отказавшись отпускать украинца вновь в аренду.