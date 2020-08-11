Испания

Похоже, Лунин займет место второго голкипера в команде.

Официальный сайт мадридского Реала сообщает, что голкипер Альфонс Ареола, который выступал за "бланкос" на правах аренды, возвращается с ПСЖ.

"Клуб благодарит Ареолу за его преданность делу, профессионализм и примерное поведение в этом сезоне и желает ему удачи на новом этапе", — гласит сайт клуба.

Таким образом, мадридцы не стали выкупать контракт голкипера у парижан, а значит наиболее вероятным вариантом на место дублера Тибо Куртуа станет Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что и руководство Реала уже приняло подобное решение, отказавшись отпускать украинца вновь в аренду.