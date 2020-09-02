Опытный японец продолжит карьеру во Франции.
Юто Нагатомо, Марсель
02 сентября 2020, 10:55
Экс-защитник Интера Юто Нагатомо заключил годичный контракт с Марселем, сообщил официальный сайт клуба.
33-летний Юто присоединился к провансальцам на правах свободного агента после истечения контракта с Галатасараем.
Нагатомо начинал карьеру в ФК Токио, затем в сезоне-2010/11 выступал за Чезену, а после этого до 2018 играл за Интер. В Галатасарае он провел два года. Также на счету Юто 122 матча и 4 гола за сборную Японии.
Японец стал третьим новичком Марселя в это трансферное окно. До него клуб подписал полузащитника Папе Гуйе из Гавра и арендовал у дортмундской Боруссии центрбека Леонардо Балерди.