Полузащитник Гавра продолжит свою карьеру во французской Лиге 1, а не переедет в чемпионат Англии.
Папе Гуйе, Марсель
01 июля 2020, 19:55
Хавбек Гавра Папе Гуйе стал игроком Марселя, сообщил официальный сайт провансальцев. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Он будет выступать за Олимпик под 22 номером.
21-летний Гуйе в апреле заключил предварительный договор с Уотфордом, но позже отказался от трансфера, сославшись на "обстоятельства, сопутствующие подписанию контракта".
В прошлом сезоне оборонительный полузащитник провел 25 матчей за Гавр в Лиге 2. Он отметился двумя ассистами.
Марселю не пришлось платить Гавру, поскольку у игрока истек контракт с клубом, а вот будет ли начислена пеня со стороны Уотфорда, пока неизвестно.
Также провансальцы недавно выкупили у Вильярреала за 4 млн евро 30-летнего центрального защитника Альваро Гонсалеса.