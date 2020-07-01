Франция

Полузащитник Гавра продолжит свою карьеру во французской Лиге 1, а не переедет в чемпионат Англии.

Хавбек Гавра Папе Гуйе стал игроком Марселя, сообщил официальный сайт провансальцев. Контракт рассчитан до лета 2024 года. Он будет выступать за Олимпик под 22 номером.

21-летний Гуйе в апреле заключил предварительный договор с Уотфордом, но позже отказался от трансфера, сославшись на "обстоятельства, сопутствующие подписанию контракта".

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В прошлом сезоне оборонительный полузащитник провел 25 матчей за Гавр в Лиге 2. Он отметился двумя ассистами.

Марселю не пришлось платить Гавру, поскольку у игрока истек контракт с клубом, а вот будет ли начислена пеня со стороны Уотфорда, пока неизвестно.

Также провансальцы недавно выкупили у Вильярреала за 4 млн евро 30-летнего центрального защитника Альваро Гонсалеса.