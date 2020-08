Монако подписал левого защитника мадридского Атлетико Кайо Энрике. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

23-летний бразилец подписал с новым клубом полноценное соглашение, которое будет рассчитано до лета 2025 года.

✍️ 🇧🇷 AS Monaco are delighted to announce the signing of versatile left-sided Brazilian, Caio Henrique Oliveira Silva, who arrives from Atlético de Madrid on a five-year deal. pic.twitter.com/Mq09kt4FWa