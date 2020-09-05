Франция

Испанец присоединился к "сине-красным" на постоянной основе.

ПСЖ выкупил права на голкипера Серхио Рико у Севильи, сообщает официальный сайт французского клуба.

Испанский вратарь поставил подпись под контрактом с парижанами до июня 2024 года. Сумма трансфера составила около 6 миллионов евро.

Рико присоединился к ПСЖ летом 2019-го из Севильи на правах аренды. В составе "сине-красных" 27-летний страж ворот провел 10 поединков.

Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с Арсеналом по защитнику Эктору Бельерину.