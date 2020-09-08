Франция

Тухель готов вновь предоставить шанс испанцу.

Нападающий Хесе Родригес может вернуться в первую команду ПСЖ в связи с пандемией коронавируса, сообщает издание Marca.

Положительные тесты на коронавирус были обнаружены у Неймара, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Маркиньоса, Мауро Икарди и Кейлора Наваса, а на этой неделе к ним присоединился и Киллиан Мбаппе. В этой тяжелой кадровой ситуации главный тренер Томас Тухель готов вернуть Хесе в стартовый состав после годичного отсутствия в матче с Лансом.

Хесе Родригес перешел в ПСЖ летом 2016-го из мадридского Реала за 25 млн евро. В прошлом сезоне 27-летний игрок выступал на правах аренды в лиссабонском Спортинге, где провел 17 матчей и отличился одним голом.

Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2021 года.

Матч Ланс – ПСЖ состоится в четверг, 10 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.