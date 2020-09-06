Франция

Парижане хотят сохранить форварда в команде.

ПСЖ планирует продлить соглашение с нападающим Эриком Максимом Чупо-Мотингом, сообщает портал Le10Sport.

Контракт камерунского форварда подошел к концу, но парижане хотят сохранить его в команде. Ожидается, что в ближайшее время стороны заключат годичное соглашение.

Чупо-Мотинг присоединился к ПСЖ летом 2018-го из Сток Сити. В минувшем сезоне 31-летний игрок провел 17 поединков в футболке "сине-красных", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выкупил права на голкипера Серхио Рико у Севильи.