Франция

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура французской Лиги 1, в котором сыграют ПСЖ и Марсель.

Коронавирус COVID-19 продолжает оказывать деструктивное влияние на французскую Лигу 1 (и не только на нее). Прошлый сезон был досрочно завершен, а уже в новом розыгрыше защитивший свой чемпионский титул ПСЖ не смог стартовать из-за целого ряда заболеваний своих футболистов. Классическое противостояние против Марселя, которое развернется в третьем туре, будут вынуждены пропустить Мбаппе, Икарди, Маркиньос — явно не последние составляющие успеха в прошлой внутренней кампании для парижан.

На этом фоне вполне очевидны перестановки в составе ПСЖ. Кроме того, уход Тиаго Силвы заставил Тухеля попробовать Керера на позиции в центре обороны, что открыло на правом фланге место для новоприбывшего Флоренци.

ПСЖ: Рико — Флоренци, Керер, Кимпембе, Бернат — Гуйе, Верратти, Эррера — Сарабия, Неймар, Ди Мария.

Запасные: Булка, Навас, Диалло, Дагба, Кюрзава, Баккер, Руиз-Атиль, Паредес, Дракслер, Калимуэндо.



Марсель: Манданда — Сакаи, Алваро, Чалета-Цар, Амави — Ронжье, Камара, Гуйе — Лопес — Товен, Пайе.

Запасные: Пеле, Нгапандуэнбу, Балерди, Перрен, Нагатомо, Строотман, Аке, Хауи, Жермен, Бенедетто, Радонич.



Матч ПСЖ — Марсель начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.