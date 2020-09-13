Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура французской Лиги 1, в котором сыграют ПСЖ и Марсель.
Алессандро Флоренци, twitter.com/PSG_inside
13 сентября 2020, 21:23
Коронавирус COVID-19 продолжает оказывать деструктивное влияние на французскую Лигу 1 (и не только на нее). Прошлый сезон был досрочно завершен, а уже в новом розыгрыше защитивший свой чемпионский титул ПСЖ не смог стартовать из-за целого ряда заболеваний своих футболистов. Классическое противостояние против Марселя, которое развернется в третьем туре, будут вынуждены пропустить Мбаппе, Икарди, Маркиньос — явно не последние составляющие успеха в прошлой внутренней кампании для парижан.
На этом фоне вполне очевидны перестановки в составе ПСЖ. Кроме того, уход Тиаго Силвы заставил Тухеля попробовать Керера на позиции в центре обороны, что открыло на правом фланге место для новоприбывшего Флоренци.
ПСЖ: Рико — Флоренци, Керер, Кимпембе, Бернат — Гуйе, Верратти, Эррера — Сарабия, Неймар, Ди Мария.
Запасные: Булка, Навас, Диалло, Дагба, Кюрзава, Баккер, Руиз-Атиль, Паредес, Дракслер, Калимуэндо.
Марсель: Манданда — Сакаи, Алваро, Чалета-Цар, Амави — Ронжье, Камара, Гуйе — Лопес — Товен, Пайе.
Запасные: Пеле, Нгапандуэнбу, Балерди, Перрен, Нагатомо, Строотман, Аке, Хауи, Жермен, Бенедетто, Радонич.
Матч ПСЖ — Марсель начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.