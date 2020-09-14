Франция

В центральном матче тура не обошлось без скандала.

В поединке второго тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле минимально уступил Марселю.

Тем не менее, матч запомнился не только поражением действующего чемпиона. Под занавес встречи произошла драка, в результате которой удаление заработали пять игроков — трое из ПСЖ и два футболиста Марселя.

Прямую красную получили защитники Левен Кюрзава и Джордан Амави. За ними вторую желтую продемонстрировали Дарио Бенедетто и Леандро Паредесу.

Примечательно, что Неймар, который стал пятым удаленным игроком, получил красную после того, как арбитр посмотрел видеоповтор.