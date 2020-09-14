Франция

"Провансальцы" прервали негативную серию.

Завершился матч второго тура чемпионата Франции, в котором ПСЖ на домашнем поле проиграл Марселю со счетом 0:1.

Примечательно, что "провансальцы" сумели одолеть парижан впервые с ноября 2011 года. Последняя же выездная победа зафиксирована в феврале 2010 года.

Отметим, что поединок не обошелся без скандала. Под самый занавес встречи между игроками двух команд завязалась драка, в результате которой арбитр удалил пять футболистов.