Франция

Стали известны еще подробности завершившегося матча в чемпионате Франции.

Марсель победил в огненном "Le Classique" и обеспечил ПСЖ второе поражение на старте. Комментарий по игре дал Андре Виллаш-Боаш.

"Перепалка с Тухелем? Там были обычные оскорбления. "Ты дерьмо", "Нет, ты дерьмо".

"Я хорошо отношусь к Тухелю. ПСЖ хорошо играет, агрессивно защищается. Я не могу играть, как они, но мне Томас действительно нравится", — приводит слова Боаша Goal.com.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча ПСЖ — Марель.