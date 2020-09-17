Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Франции.
Юлиан Дракслер, Getty Images
17 сентября 2020, 11:41
Пари Сен-Жермен принимал Метц на своем поле в рамках перенесенного поединка первого тура и набрал первые очки в сезоне.
Подопечные Томаса Тухеля смогли добыть минимальную победу уже в компенсированное ко второму тайму время благодаря единственному голу Юлиана Дракслера.
Смотрите видео гола и обзор матча ПСЖ — Метц:
ПСЖ — Метц 1:0
Гол: Дракслер, 90+3
ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос, А. Диалло, Баккер (Бернат, 63) — Эррера, Гуйе (Фадига, 84), Дракслер — Сарабия (Кимпембе, 69), Икарди, Ди Мария
Метц: Укиджа — Сантонз, Бойе, Бронн, Делэн — Фофана, Майга, Пажо (Ангбан, 86) — Булайя (Мазиз, 82), Ниане (Эмброуз, 82), Х. Диалло (Нгетте, 73)
Предупреждения: Диалло, Дракслер — Майга, Сантонз
Удаление: А. Диалло, 65