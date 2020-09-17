Франция

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Франции.

Пари Сен-Жермен принимал Метц на своем поле в рамках перенесенного поединка первого тура и набрал первые очки в сезоне.

Подопечные Томаса Тухеля смогли добыть минимальную победу уже в компенсированное ко второму тайму время благодаря единственному голу Юлиана Дракслера.

Смотрите видео гола и обзор матча ПСЖ — Метц:

ПСЖ — Метц 1:0

Гол: Дракслер, 90+3

ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос, А. Диалло, Баккер (Бернат, 63) — Эррера, Гуйе (Фадига, 84), Дракслер — Сарабия (Кимпембе, 69), Икарди, Ди Мария

Метц: Укиджа — Сантонз, Бойе, Бронн, Делэн — Фофана, Майга, Пажо (Ангбан, 86) — Булайя (Мазиз, 82), Ниане (Эмброуз, 82), Х. Диалло (Нгетте, 73)

Предупреждения: Диалло, Дракслер — Майга, Сантонз

Удаление: А. Диалло, 65