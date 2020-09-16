Подопечные Тухеля постепенно исправляют не лучшее начало сезона.
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16 сентября 2020, 23:57
Пари Сен-Жермен принимал Метц на своем поле в рамках перенесенного поединка первого тура и набрал первые очки в сезоне.
Подопечные Томаса Тухеля владели территориальным преимуществом, но не могли конвертировать его в забитые голы.
Удаление Диалло в середине второго тайма добавило проблем. Однако финальный свисток зафиксировал минимальную победу парижан — Дракслер забил в компенсированное время. В предыдущих двух матчах парижане проиграли, но теперь смогли выбраться из зоны вылета.
ПСЖ — Метц 1:0
Гол: Дракслер, 90+3
ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос, А. Диалло, Баккер (Бернат, 63) — Эррера, Гуйе (Фадига, 84), Дракслер — Сарабия (Кимпембе, 69), Икарди, Ди Мария
Метц: Укиджа — Сантонз, Бойе, Бронн, Делэн — Фофана, Майга, Пажо (Ангбан, 86) — Булайя (Мазиз, 82), Ниане (Эмброуз, 82), Х. Диалло (Нгетте, 73)
Предупреждения: Диалло, Дракслер — Майга, Сантонз
Удаление: А. Диалло, 65