Франция

Подопечные Тухеля постепенно исправляют не лучшее начало сезона.

Пари Сен-Жермен принимал Метц на своем поле в рамках перенесенного поединка первого тура и набрал первые очки в сезоне.

Подопечные Томаса Тухеля владели территориальным преимуществом, но не могли конвертировать его в забитые голы.

Удаление Диалло в середине второго тайма добавило проблем. Однако финальный свисток зафиксировал минимальную победу парижан — Дракслер забил в компенсированное время. В предыдущих двух матчах парижане проиграли, но теперь смогли выбраться из зоны вылета.

ПСЖ — Метц 1:0

Гол: Дракслер, 90+3

ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос, А. Диалло, Баккер (Бернат, 63) — Эррера, Гуйе (Фадига, 84), Дракслер — Сарабия (Кимпембе, 69), Икарди, Ди Мария

Метц: Укиджа — Сантонз, Бойе, Бронн, Делэн — Фофана, Майга, Пажо (Ангбан, 86) — Булайя (Мазиз, 82), Ниане (Эмброуз, 82), Х. Диалло (Нгетте, 73)

Предупреждения: Диалло, Дракслер — Майга, Сантонз

Удаление: А. Диалло, 65