Италия

Парижский гранд планирует усилиться сенегальским центрбеком.

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали может перебраться в чемпионат Франции в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, неаполитанский клуб получил предложение по 29-летнему сенегальцу от Пари Сен-Жермен в размере 52 миллионов евро плюс 7 миллионов евро в качестве бонусов.

Утверждается, что сделка по переезду Кулибали в Париж может быть завершена на следующей неделе, однако президент Наполи Лаурелио Де Лаурентис ожидает каких-либо действий от Манчестер Сити перед тем, как согласиться на предложение ПСЖ.

Напомним, что "горожане" уже согласовали условия личного контракта с сенегальским центрбеком, однако проблемой осуществления трансфера являются финансовые запросы Наполи, который требует за своего футболиста 75 миллионов евро.