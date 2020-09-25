Бразильский талант продолжит карьеру в Лиге 1.
Луис Энрике, ФК Марсель
25 сентября 2020, 14:56
Талантливый вингер Ботафого Луис Энрике перебрался в Европу, где отныне будет защищать цвета Марселя. Об этом сообщает официальный сайт "бело-голубых".
18-летний бразилец подписал с новым клубом полноценный контракт, точные сроки которого не разглашаются. В Марселе футболист будет выступать под 11-м номером.
В прошлом сезоне Луис Энрике провел во всех турнирах семь поединков, в которых результативными действиями не отличился. По данным Transfermarkt, его переход обошелся Марселю в 12 миллионов евро.
Интересно, что в мае этого года сообщалось об интересе к Луису Энрике со стороны ряда европейских клубов, в число которых вошли Ювентус, Вулверхэмптон и Бенфика.