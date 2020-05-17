Италия

Луис Энрике может перебраться в один из европейских чемпионатов.

Талантливый вингер Ботафого Луис Энрике в летнее трансферное окно может стать игроком одного из клубов из европейского чемпионата.

Как сообщает журналист Николо Скира, 18-летний полузащитник заинтересовал не только Ювентус, но и Бенфику и Вулверхэмптон.

Фаворитом же в гонке за Энрике является туринский клуб, у которого с Ботафого дружеские отношения.

Руководство "старой синьоры" рассматривает вариант с подписанием бразильца, чтобы после оставить его в аренде в Ботафого для получения разрешения на работу в Италии.

В текущем сезоне Луис Энрике провел два матча на взрослом уровне, в которых отдал одну результативную передачу.