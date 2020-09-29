Франция

И тут же польский голкипер отправился в аренду в Картахену.

Вратарь ПСЖ Марчин Булка заключил новый контракт с клубом, рассчитанный до 2025 года, сообщил официальный сайт парижан.

Также ПСЖ объявил, что голкипер сборной Польши U-21 Булка отправляется в аренду в испанскую Картахену. Договор рассчитан до лета 2021 года и не предусматривает возможность выкупа.

20-летний Булка перешел в ПСЖ из Челси летом 2019 года на правах свободного агента.

"Парижане" уже подыскали замену Булке, заключив договор с воспитанником клуба Алексом Летелье.