Полузащитник Лиона может сменить клубную прописку.
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02 октября 2020, 00:23
Пари Сен-Жермен собирается подписать Хуссема Ауара летом 2021-го года, сообщает getfootballnewsfrance со ссылкой L`Equipe.
Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи тайно встретился с президентом Лиона и обсудил подробности сделки.
Полузащитник "ткачей" провел 41 поединок, в которых отметился девятью голами и десятью результативными передачми.
Напомним, что Ауар хотел бы перейти в Ювентус или Барселону, но из-за отсутствия предложений согласовал контракт с Арсеналом.