Франция

Полузащитник Лиона может сменить клубную прописку.

Пари Сен-Жермен собирается подписать Хуссема Ауара летом 2021-го года, сообщает getfootballnewsfrance со ссылкой L`Equipe.

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи тайно встретился с президентом Лиона и обсудил подробности сделки.

Полузащитник "ткачей" провел 41 поединок, в которых отметился девятью голами и десятью результативными передачми.

Напомним, что Ауар хотел бы перейти в Ювентус или Барселону, но из-за отсутствия предложений согласовал контракт с Арсеналом.