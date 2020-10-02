Франция

Ренн в ближайшее время усилит линию обороны путем подписания центрального защитника Ювентуса

Даниэле Ругани и крайнего защитника Интера Дальберта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, оба футболиста сегодня, второго октября, прилетят во Францию для прохождения медицинского осмотра и подписания контрактов.

Ругани перейдет в Ренн на правах аренды за 1,5 миллионов евро, а Дальберт — в аренду с возможным правом выкупа за 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Даниэле Ругани попал в сферу интересов Валенсии, которая также хотела взять футболиста в аренду.