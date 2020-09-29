"Летучие мыши" хотят заполучить итальянского защитника.
Даниэле Ругани, Getty Images
29 сентября 2020, 08:43
Защитник Ювентуса Даниэле Ругани попал в сферу интересов Валенсии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Испанский клуб планирует укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и хочет заполучить центрбека "старой синьоры". "Летучие мыши" хотели бы подписать итальянца на правах аренды, но туринский клуб настаивает на полноценном трансфере.
Действующий контракт Ругани с Ювентусом рассчитан до июня 2024 года.
В новом сезоне 26-летний игрок еще не выходил на поле в составе "бьянконери".
Ранее сообщалось, что Валенсия также проявляет интерес к нападающему Роману Зозуле.