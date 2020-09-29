Испания

"Летучие мыши" хотят заполучить итальянского защитника.

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани попал в сферу интересов Валенсии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Испанский клуб планирует укрепить линию обороны до закрытия трансферного окна и хочет заполучить центрбека "старой синьоры". "Летучие мыши" хотели бы подписать итальянца на правах аренды, но туринский клуб настаивает на полноценном трансфере.

Действующий контракт Ругани с Ювентусом рассчитан до июня 2024 года.

В новом сезоне 26-летний игрок еще не выходил на поле в составе "бьянконери".

Ранее сообщалось, что Валенсия также проявляет интерес к нападающему Роману Зозуле.