Франция

Бразилец проведет текущий сезон в Швейцарии.

Левый защитник Монако Жорже присоединился к Базелю на правах аренды, сообщили "красно-синие" в Твиттере. Соглашение рассчитано до конца сезона. В контракте прописано право выкупа игрока.

Жорже перешел в Монако в январе 2017 года из Фламенго за 8,5 млн евро. Однако проявить себя в составе монегасков бразильцу не удается. Он до этого дважды уходил в аренду – в Порту и Сантос.

Работает Монако и над входящими трансферами. В частности, монегаски недавно арендовали талантливого полузащитника Бенфики Флорентину Луиша.