Франция

Итальянский защитник продолжит карьеру во французской Лиге 1.

Ренн подписал центрального защитника Ювентуса Даниэле Ругани. Об этом сообщает официальный сайт "красно-черных".

26-летний итальянец перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Ренн заплатит туринскому клубу за аренду Ругани 1,5 миллионов евро.

В прошлой кампании итальянский центрбек провел в футболке Ювентуса 14 поединков во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки. В новом сезоне Ругани на поле еще не появлялся.