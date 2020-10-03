Итальянский защитник продолжит карьеру во французской Лиге 1.
Даниэле Ругани, staderennais.com
03 октября 2020, 22:55
Ренн подписал центрального защитника Ювентуса Даниэле Ругани. Об этом сообщает официальный сайт "красно-черных".
26-летний итальянец перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Ренн заплатит туринскому клубу за аренду Ругани 1,5 миллионов евро.
В прошлой кампании итальянский центрбек провел в футболке Ювентуса 14 поединков во всех турнирах, в которых заработал две желтые карточки. В новом сезоне Ругани на поле еще не появлялся.