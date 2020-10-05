Полузащитник Лиона близок к переезду в Испанию.
Мемфис Депай, Getty Images
05 октября 2020, 07:41
Футбольный директор Лиона Жуниньо Пернамбукано подтвердил договоренность между Мемфисом Депаем и Барселоной.
"У Депая договоренность с Барселоной, мы это не скрываем. Возможно, он станет ее игроком 5 октября, но это не точно. Скорее всего, Мемфис уйдет", — цитирует бразильца Фабрицио Романо.
Капитан Лиона Депай только несколько недель назад взял себе 10-й номер в команде.
Ранее в это трансферное окно Барселона отпустила нападающего Луиса Суареса в мадридский Атлетико.