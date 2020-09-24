Испания

Уругвайский нападающий присоединится к "матрасникам" после шести лет в Барселоне.

Форвард Барселоны Луис Суарес станет футболистом Атлетико, сообщил официальный сайт "сине-гранатовых". Эту же информацию подтвердила и пресс-служба "матрасников".

Для завершения трансфера Суаресу осталось пройти медосмотр в Атлетико, а также согласовать последние детали личного контракта.

В соглашении о переходе уругвайца нет фиксированной суммы, но в виде бонусов прописаны шесть миллионов евро.

Луис Суарес перешел в Барселону в 2014 году из Ливерпуля. За шесть лет он выиграл 13 титулов с каталонцами, а также забил за команду 198 голов, что является третьим лучшим результатом в истории клуба.

Атлетико смог позволить себе это подписание, только разгрузив платежную ведомость клуба. Ради этого "матрасники" отправили в аренду в Ювентус Альваро Морату.

Суарес – уже не первый значимый в недавнем прошлом игрок Барселоны, которого "сине-гранатовые" отпускают практически бесплатно (или бесплатно) и бонусы. Так, Иван Ракитич был продан в Севилью за 1,5 млн евро и еще 9 млн Барселона получит при выполнении различных условий.