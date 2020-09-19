Франция

Похоже, нидерландец остается во французском клубе.

Полузащитник Лионе Мемфис Депай сменил номер в команде: вместо 11-го номера он будет играть под 10-м, сообщил клуб в Твиттере. Под этим же номером он выступает за сборную Нидерландов.

Это уже четвертый номер Депая в Лионе: в сезоне-2016/17 он играл под 9-м номером, затем взял себе 17-й в кампании-2018/19, а под 11-м выступал в прошлом сезоне.

Ранее СМИ писали о том, что Мемфис может покинуть клуб в это трансферное окно. Сначала сообщалось об интересе Барселоны, а затем о том, что Лион может включить Депая в сделку по хавбеку Милана Лукасу Пакета.