Франция

Итальянский защитник продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Крайний защитник Ювентуса Маттиа Де Шильо стал игроком Лиона. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

27-летний итальянец перебрался во французскую команду на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.

Финансовые детали сделки, а также возможность у "ткачей" выкупить контракт футболиста на постоянной основе не уточняются.

Напомним, ранее Ювентус отдал полузащитника Дугласа Косту в аренду в мюнхенскую Баварию.