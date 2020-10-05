Итальянский защитник продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Маттиа Де Шильо, Getty Images
05 октября 2020, 19:35
Крайний защитник Ювентуса Маттиа Де Шильо стал игроком Лиона. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
27-летний итальянец перебрался во французскую команду на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.
Финансовые детали сделки, а также возможность у "ткачей" выкупить контракт футболиста на постоянной основе не уточняются.
Напомним, ранее Ювентус отдал полузащитника Дугласа Косту в аренду в мюнхенскую Баварию.