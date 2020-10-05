Германия

Вингер Ювентуса вернулся в Мюнхен.

Бавария арендовала у Ювентуса Дугласа Косту — сообщил официальный сайт чемпиона Германии.

О бесплатной аренде бразильца на год уже писали итальянские и немецкие СМИ, не хватало лишь официального подтверждения.

По мнению спортивного директора Хасана Салихамиджича, приход Дугласа Косты позволит Ханси Флику решит все кадровые вопросы на флангах и разумно дозировать нагрузку на футболистов.

Большим плюсом 30-летнего вингера является то, что он уже играл за Баварию, и много времени на адаптацию ему не понадобится.

В свой первый приход в Баварию Дуглас Коста сыграл 77 матчей (14 голов), дважды выигрывал чемпионат и по разу Кубок и Суперкубок Германии.