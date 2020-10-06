Франция

Парижане усилились бразильским хавбеком.

Полузащитник Барселоны Рафинья перешел в ПСЖ, сообщает официальный сайт парижского клуба.

Атакующий хавбек присоединился к парижанам на правах свободного агента, подписав контракт до июня 2023 года. В составе "сине-красных" бразилец будет выступать под 12-м номером.

Рафинья является воспитанником Барселоны, дебютировав в первой команде в декабре 2011-го. В прошлом сезоне 27-летний игрок выступал на правах аренды в Сельте, где провел 30 поединков, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ арендовал нападающего Эвертона Мойзе Кина.