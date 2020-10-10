Франция

Сенегальский форвард пока остается в Ренне.

Сент-Этьен был близок к подписанию контракта с нападающим Ренна Мбайе Ньянгом, однако в последний момент клуб отказался от этого трансфера.

Как сообщает журналист Николо Скира, 25-летний сенегалец договорился с Ренном о переходе, и футболист уже прошел медицинское обследование в Сент-Этьене.

Несмотря на это, во время подписания контракта вмешались несколько агентов, и "зеленые" решили выйти из переговоров.

Ранее сообщалось, что Ренн готов расстаться с Мбайе Ньянгом за 15 миллионов евро.