Франция

Форвард высказал свою лояльность к клубу.

Нападающий Лиона Мемфис Депай заявил, что несмотря на слухи, которые связывают его с Барселоной, он рад, что продолжает выступать за "ткачей".

"Я горжусь тем, что играю за Лион, и горжусь тем, что я капитан. Я думаю, что многие вещи поняли неправильно. Клубы интересовало, что я здесь. Теперь я должен думать о настоящем".

"Я не знаю, что будет в будущем. Это мой четвертый сезон с Лионом, и я хочу извлечь из него максимум удовольствия. Я люблю этот клуб, даже если у некоторых есть сомнения. Моя цель — вернуть клуб в Лигу чемпионов", — цитирует Депая Goal.

Ранее сообщалось, что нидерландец надолго в Лионе все-таки не остается, так как Барселона договорилась о его трансфере в январе.