Испания

Каталонцы произведут изменения в линии нападения в зимнее трансферное окно.

Нападающий Лиона Мемфис Депай должен стать игроком Барселоны в зимнее трансферное окно, сообщает издание Sport.

Каталонский клуб договорился о трансфере нидерландского форварда и завершит его в январе.

После перехода Депая Барселона намерена расстаться с Усманом Дембеле и Мартином Брайтвейтом. Каталонцы уже начали поиски новых клубов для обоих форвардов.

В этом сезоне Депай провел 6 поединков в футболке Лиона, отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает возможность подписания нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.