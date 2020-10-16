Каталонцы произведут изменения в линии нападения в зимнее трансферное окно.
Мемфис Депай, Getty Images
16 октября 2020, 10:44
Нападающий Лиона Мемфис Депай должен стать игроком Барселоны в зимнее трансферное окно, сообщает издание Sport.
Каталонский клуб договорился о трансфере нидерландского форварда и завершит его в январе.
После перехода Депая Барселона намерена расстаться с Усманом Дембеле и Мартином Брайтвейтом. Каталонцы уже начали поиски новых клубов для обоих форвардов.
В этом сезоне Депай провел 6 поединков в футболке Лиона, отличившись четырьмя голами.
Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает возможность подписания нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.