Франция

В стане "трехцветных" назревает скандал.

Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба решил прекратить выступать за национальную команду, утверждает The Sun.

По данным источника, причина такого решения — слова президента Франции Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати.

"Единство и твердость — единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма", — заявил Макрон.

Данные слова Погба посчитал оскорбительными для себя и французских мусульман. Также игрок остался недоволен тем, что убитому учителя присвоили звание Почетного легиона.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не станет повышать зарплату полузащитнику.