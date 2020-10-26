В стане "трехцветных" назревает скандал.
Поль Погба, getty images
26 октября 2020, 09:32
Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба решил прекратить выступать за национальную команду, утверждает The Sun.
По данным источника, причина такого решения — слова президента Франции Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати.
"Единство и твердость — единственные ответы на чудовищность исламистского терроризма", — заявил Макрон.
Данные слова Погба посчитал оскорбительными для себя и французских мусульман. Также игрок остался недоволен тем, что убитому учителя присвоили звание Почетного легиона.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не станет повышать зарплату полузащитнику.