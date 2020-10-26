Франция

Защитник Ливерпуля выбыл на долгий срок.

В поединке седьмого тура чемпионата Франции Лион в родных стенах легко одолел Монако (4:1).

Нападающий "ткачей" Мемфис Депай, который стал автором первого забитого гола, во время празднования публично поддержал защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

"Вирджил, будь сильным, мой брат", — гласит надпись на футболке игрока в поддержку партнера по сборной Нидерландов.

Напомним, ван Дейк получил разрыв крестообразных связок колена в матче против Эвертона, и выбыл как минимум на 6-7 месяцев.

Ранее Депай заявил, что гордится своими выступлениями за Лион, несмотря на слухи о Барселоне.