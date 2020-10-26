Франция

"Скандал" в стане двукратных чемпионов мира и Европы оказался придуман журналистами.

В своей утренней статье английское издание The Sun сообщило информацию о том, что полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба решил прекратить выступать за национальную команду.

По мнению источника, футболиста к столь радикальным действиям побудили слова президента страны Эммануэля Маркона об исламе на фоне неугасающего конфликта во Франции после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати.

Сам Погба отреагировал на такую новость достаточно лаконично, разместив историю в своем Instagram-аккаунте с недвусмысленным содержанием.

Тем временем, французский полузащитник, как весь состав Манчестер Юнайтед продолжает подготовку к домашнему матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого РБ Лейпциг.