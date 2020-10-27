Франция

Французы все же могут пригласить специалиста.

Руководство ПСЖ раздумывает над тем, чтобы в скором будущем заменить Томаса Тухеля на Массимилиано Аллегри, сообщает Le10Sport.

По данным источника, парижане рассматривали вариант с итальянцем еще в прошлом сезоне, но решили довериться немецкому специалисту, который вывел их в финал Лиги чемпионов.

Отмечается, что теперь будущее Тухеля будет зависеть от дальнейших выступлений команды в евротурнире. Напомним, матч против Манчестер Юнайтед парижане проиграли.

Ранее сообщалось, что стать во главе ПСЖ в будущем может нынешний тренер Реала Зинедин Зидан.