Франция

Хавбек может в будущем сменить прописку.

Полузащитник Лилля и экс-игрок Баварии Ренату Санчеш заявил, что может покинуть свой клуб вскоре.

"Я не знаю, придут ли большие клубы за мной, но я знаю, что сейчас мне лучше, и это главное. Я не знаю, буду ли я в Лилле в следующем сезоне. Я знаю, что мне здесь хорошо сейчас.

Я чувствую себя хорошо в Лилле, и у меня все еще есть контракт на три года. Но я не знаю, что может случиться через три месяца или год, поэтому посмотрим, что нас ждет в будущем", — цитирует Санчеша Goal.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет переманить спортивного директора Лилля Луиша Кампоса.