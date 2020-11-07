Франция

Стали известны стартовые составы команд для поединка 10-го тура французской Лиги 1, в котором сыграют ПСЖ и Ренн.

Центральный с точки зрения турнирной борьбы поединок десятого тура французской Лиги 1 будет сыгран именно в поздний вечер субботы. Лидер чемпионской гонки — ПСЖ, на своем поле будет принимать одного из своих преследователей — Ренн.

После неудачного выезда в Лейпциг в середине недели (1:2), Томас Тухель совершил три замены в оборонительной линии своей команды, переведя Флоренци в атаку и "опустив" Маркиньоса в зону центрального защитника, в пару к которому был поставлен Диалло. В центра поля сыграет Паредес.

Ренн потерпел неудачу в матче с Челси в рамках Лиги чемпионов (0:3), но ограничился лишь точечными изменениями в своем составе: Труффер сыграет в левом фланге обороны, а Доку займет место в правом фланге атаки.

ПСЖ: Навас — Керер, Маркиньос, Диалло, Кюрзава — Эррера, Паредес, Гуйе — Флоренци, Кин, Ди Мария.

Запасные: Рико, Летеллье, Данило, Рафинья, Баккер, Дагба, Пембеле, Фадига, Руиз-Атил.

Ренн: Гомис — Траоре, Да Силва, Агуэрд, Труффер — Бурежо, Нзонзи, Силики — Доку, Жюрасси, Гбоо.

Запасные: Салин, Ньямси, Дальберт, Ассиньон, Гренье, Кастильо, Террье, Юну, Таит.



Матч ПСЖ — Ренн начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.