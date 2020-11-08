Франция

Аргентинец рассказал о планах на будущее.

Крайний полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария заявил, что в Европе не намерен выступать за какой-либо другой клуб.

"Я хочу закончить здесь свою европейскую карьеру, но это зависит не только от меня", — сказал Ди Мария Canal +.

Напомним, действующий контракт аргентинского футболиста истекает в 2021 году. Как отмечает Goal, игрок хочет добиться от клуба нового соглашения.

Напомним, в последнем поединке чемпионата Франции ПСЖ обыграл Ренн и вышел на первое место в турнирной таблице.