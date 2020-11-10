Франция

Наивысшее французское первенство готовится к серьезной реформе.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-коференции, посвященной началу тренировочного процесса для его подопечных, сообщил, что поддерживает озвученную президентом Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Винсентом Лабруном идею о сокращении числа команд "элитного" первенства страны с 20 до 18 клубов.

Информация о такой инициативе руководства LFP, как сообщает L’Équipe, появилась в минувшие выходные, поэтому обсуждение вопроса только начинает набирать обороты.

Тренер "Les Bleus" высказался по этому поводу следующим образом: "Я из тех, кто считает, что чем сильнее уплотнено элитное первенство, тем лучше. Это подтолкнет французский футбол вверх. Сегодня мы видим календари с последовательностями матчей, которых мы ранее не наблюдали: от одного до трех матчей каждую неделю. Это сложно. Проведя на четыре матча чемпионата меньше и в 18 клубах, это пойдет на пользу наивысшему дивизиону. Я осознаю, что, сказав это, все будут со мной согласны, но Лига 1 должна идти в этом направлении".

Ближайший матч для сборной Франции пройдет завтра, 11 ноября. В соперниках по домашнему товарищескому поединку будет Финляндия, после чего, команда Дидье Дешама будет готовится к выездному противостоянию с Португалией (14 ноября) и домашней игре со Швецией (17 ноября) в рамках Лиги наций УЕФА.