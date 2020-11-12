Франция

Жан-Мишель Ола исключает продажу нидерландца предстоящей зимой.

Нападающий Мемфис Депай продолжит выступления за Лион вплоть до лета 2021 года, когда его контракт с "ткачами" подойдет к своему завершению. Об этом сообщил президент французского клуба Жан-Мишель Ола.

"Мемфис Депай останется здесь до июня следующего года, он нам нужен. Здесь он завершит сезон", — приводит слова президента Лиона журналист Фабрицио Романо со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, ранее Мемфис Депай признался, что по-прежнему заинтересован в переходе в Барселону, несмотря на сорвавшийся трансфер прошлым летом.

Жан-Мишель Ола заявлял, что каталонский гранд не сумел найти требуемую сумму на нидерландского вингера в минувшее трансферное окно.