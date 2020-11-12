Франция

Защитник Ювентуса выступает за французский клуб на правах аренды.

В минувшее трансферное окно крайний защитник Ювентуса Маттиа Де Шильо перебрался в Лион на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2020/21.

28-летний итальянец объяснил, почему принял решение продолжить карьеру именно во французском клубе.

"Я перешел в Лион, потому что там поверили в меня и показали, что искренне хотят, чтобы я стал частью их команды. Доверие, которое они мне оказали, подтолкнуло меня сразу же согласиться на аренду. Пришло время попробовать себя за границей".

"Я хочу найти здесь постоянство, которым я не мог насладиться в прошлом сезоне. Здесь могу вернуться на правильный путь, приложить все усилия, чтобы помочь Лиону достичь своих целей в этом сезоне, и надеюсь получить вызов в сборную на чемпионат Европы".

"Я не знаю, что буду делать в будущем, так как могу остаться здесь или вернуться в Италию. Я действительно понятия не имею, как сложится моя дальнейшая карьера", — приводит слова Де Шильо Football Italia.

В текущем сезоне Маттиа Де Шильо сыграл в футболке Лиона три поединка, в которых он пока не отметился ни одним результативным действием. Отметим, что во всех матчах итальянский защитник выходил со скамейки запасных, проведя на поле в общей сложности 49 минут.