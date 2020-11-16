Франция

Испанец может заработать баснословную сумму.

Защитник сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос может продолжить свою карьеру во Франции.

По информации издания AS, на опытного центрбека претендует ПСЖ. Французский клуб готов предложить Серхио контракт на три года с зарплатой — 20 миллионов долларов в год.

Источник также сообщает, что Рамос не хочет покидать мадридский клуб, однако руководство "сливочных" не готово предлагать капитану контракт более чем на один год. Так поступают со всеми футболистами, возраст которых перевалил за 30. Именно по этой причине португальский защитник Пепе перебрался в Порту.

Действующий контракт Рамоса с мадридцами рассчитан до января 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Давида Алабы из Баварии в Реал.