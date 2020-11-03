Испания

Реал готов заплатить за защитника Баварии, чтобы обойти конкурентов.

Реал настолько заинтересован в защитнике Баварии Давиде Алабе, что может и не дожидаться, когда закончится контракт австрийца — предполагает AS.

Переговоры Алабы с Баварией о продлении контракта зашли в тупик, и австрийский защитник готов покинуть Мюнхен будущим летом в статусе свободного агента.

Однако Реал может и не дожидаться лета, а приобрести Алабу во время ближайшего зимнего трансферного окна, поскольку цена на игрока, который скоро сможет уйти бесплатно, вряд ли будет высока.

На такой шаг Реал может заставить пойти тот факт, что Алабой также серьезно интересуются Барселона, Ювентус, ПСЖ, Челси и другие европейские клубы.

28-летний Алаба всю свою карьеру провел в Баварии и в сумме сыграл за первую и вторую команды мюнхенцев 445 матчей (34 гола).