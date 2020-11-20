Франция

"Красно-черные" продолжают терять позиции в лидирующей группе команд.

События 11-го тура французской Лиги 1 открывала встреча между Ренном и Бордо, в которой хозяева стремились выйти после паузы на матчи национальных сборных с максимально возможным результатом против "середняка" турнирной таблицы. Однако жирондинцы сумели показать остро атакующую игру в первом тайме, а на 37-й минуте Хатем Бен Арфа вывел гостей вперед, успешно завершив дриблинг у границ чужой штрафной.

Ренну в срочном порядке необходимо было навязывать борьбу, и подопечные Жюльена Штефана оказали серьезное давление во второй половине матча. Однако, несмотря на тотальное превосходство по ударам, так и не смогли ни разу направить мяч в створ ворот. В итоге, "красно-черные" вполне рискуют оказаться далеко за пределами потенциальной зоны еврокубков уже по завершению данного тура.

Ренн — Бордо 0:1

Гол: Бен Арфа, 37

Ренн: Гомис — Соппи (Траоре, 59), Да Силва, Агуэрд, Труффер — Камавинга, Бурежо — Дель Кастильо (Доку, 58), Террье (Юну, 59), Таит (Гбоо, 70) — Жюрасси (Ньянг, 78).

Бордо: Костиль — Кватенг, Байсс, Косельни, Сабали — Отавио, Башич — Заркан (Траоре, 60), Бен Арфа (Адли, 76), Калу (Уден, 59) — Маджа (Бриан, 60).

Предупреждения: Таит, Труффер — Калу.