Франция

За молодым полузащитником Ренна следят европейские топ-клубы.

Сразу несколько команд готовы побороться за подписание 18-летнего футболиста Ренна Эдуардо Камавинги, сообщает Marca.

По информации источника, главным претендентом на трансфер молодого француза является мадридский Реал. С помощью подписания Камавинги "сливочные" рассчитывают добавить вариативности в центре поля, поскольку опытный Модрич в ближайшем будущем может закончить свои выступления в Мадриде.

В то же время игроком активно интересуются и другие клубы, среди которых ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Сообщается, что клубы рассматривают возможность трансфера Камавинги по окончанию сезона.

Сам молодой игрок относится к подобным трансферным слухам довольно спокойно.

"Я знаю об этих разговорах вокруг моего будущего. Приятно слышать такие вещи, но это не должно меня отвлекать. Сейчас я игрок Ренна и информация о других клубах для меня не актуальна, а дальше будет видно. У меня осталось еще два года контракта с Ренном и я сосредоточен на выступлениях за мою команду, но интерес со стороны больших клубов говорит о том, что я все делаю правильно и двигаюсь в правильном направлении", — приводит слова Камавинги источник.

Ранее сообщалось, что Ювентус попытается заполучить Камавингу следующим летом.