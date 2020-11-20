Англия

"Красные дьяволы" желают подписать молодого француза.

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за полузащитника Ренна Эдуардо Камавингу, сообщает испанское издание Marca.

"Красным дьяволам" придется выдержать конкуренцию со стороны Реала и Пари Сен-Жермен, которые также претендуют на футболиста.

Источник утверждает, что Ренн должна будет устроить сумма порядка 70 миллионов евро за свое молодое дарование.

Напомним, что Ювентус попытается заполучить Камавингу следующим летом.