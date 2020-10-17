Италия

"Старая синьора" следит за молодым французом.

Полузащитник Ренна Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Tuttosport.

Туринский клуб планирует укрепить среднюю линию следующим летом и попытается заполучить молодого хавбека. "Бьянконери" рассчитывают, что переход Даниэле Ругани в стан "красно-черных" укрепил отношения между клубами и поможет в переговорах.

В подписании 17-летнего игрока также заинтересованы ПСЖ и Реал.

В этом сезоне Камавинга провел 7 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.