Франция

Испанский нападающий не смог зарекомендовать себя в стане действующих чемпионов Франции.

27-летний испанский форвард Хесе Родригес завершил свою карьеру во французском ПСЖ. Об этом гласит официальное заявление клуба относительно вопроса досрочного расторжения контракта с футболистом, которое было опубликовано на официальном сайте клуба и в социальных сетях.

Хесе перешел в стан "красно-синих" в 2016- м году, совершив трансфер из мадридского Реала, однако так и не смог закрепиться в основном составе команды, проскитавшись по арендам в Лас-Пальмасе, Сток Сити, Бетисе и лиссабонском Спортинге.

Le Paris Saint-Germain et @JeseRodriguez10 se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020

Вернувшись из португальского вояжа, игрок в полной мере принимал не участия в тренировках с основной командой. При этом, он успел провести на поле в новом сезоне 22 минуты, хотя в его присутствии ПСЖ ни разу не смог победить. За весь промежуток карьеры в Париже Родригес провел 18 матчей и забил 2 гола.

Однако без трофеев футболист не остался. Хесе — чемпион Франции сезона-2019/20, хотя провел на поле лишь одну минуту.

Напомним, что ранее сам игрок заявлял о желании вновь вернуться в Испанию

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