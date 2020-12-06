Испанский нападающий не смог зарекомендовать себя в стане действующих чемпионов Франции.
Хесе Родригес (справа) в матче против Ромы, Getty Images
06 декабря 2020, 13:48
27-летний испанский форвард Хесе Родригес завершил свою карьеру во французском ПСЖ. Об этом гласит официальное заявление клуба относительно вопроса досрочного расторжения контракта с футболистом, которое было опубликовано на официальном сайте клуба и в социальных сетях.
Хесе перешел в стан "красно-синих" в 2016- м году, совершив трансфер из мадридского Реала, однако так и не смог закрепиться в основном составе команды, проскитавшись по арендам в Лас-Пальмасе, Сток Сити, Бетисе и лиссабонском Спортинге.
Вернувшись из португальского вояжа, игрок в полной мере принимал не участия в тренировках с основной командой. При этом, он успел провести на поле в новом сезоне 22 минуты, хотя в его присутствии ПСЖ ни разу не смог победить. За весь промежуток карьеры в Париже Родригес провел 18 матчей и забил 2 гола.
Однако без трофеев футболист не остался. Хесе — чемпион Франции сезона-2019/20, хотя провел на поле лишь одну минуту.
Напомним, что ранее сам игрок заявлял о желании вновь вернуться в Испанию
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