Принадлежащий ПСЖ форвард Хесе Родригес хочет начать новую жизнь.
Хесе Родригес, Getty Images
27 июля 2020, 00:05
Вернувшийся в ПСЖ после аренды в Спортинг Л Хесе Родригес хочет вернуться в Испанию — сообщает culturepsg.com.
По мнению футболиста, ПСЖ знал о его возможностях, иначе не приобрел бы у Реала, однако почему-то так и не предоставил ему шанс раскрыться. Поэтому для того, чтобы восстановить свою карьеру, 27-летний Хесе хочет вернуться в Испанию.
Как полагает источник, Хесе не стремится в ведущие клубы Ла Лиги, а готов предложить свои услуги новичку Примеры — Кадису.
Воспитанник Реала провел 94 матча во всех турнирах в первой команде действующего чемпиона Испании (18 голов), после чего летом 2016 года за 25 миллионов евро был куплен ПСЖ. В Париже карьера у испанца не задалась (16 матчей, 2 гола), и большую часть времени он проводил в арендах.
Увы, и там он не блистал: Лас-Пальмас (16, 3), Сток Сити (13, 1), Бетис (18, 2) и Спортинг Л (17, 1).
Контракт Хесе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2021 года.