Испания

Принадлежащий ПСЖ форвард Хесе Родригес хочет начать новую жизнь.

Вернувшийся в ПСЖ после аренды в Спортинг Л Хесе Родригес хочет вернуться в Испанию — сообщает culturepsg.com.

По мнению футболиста, ПСЖ знал о его возможностях, иначе не приобрел бы у Реала, однако почему-то так и не предоставил ему шанс раскрыться. Поэтому для того, чтобы восстановить свою карьеру, 27-летний Хесе хочет вернуться в Испанию.

Как полагает источник, Хесе не стремится в ведущие клубы Ла Лиги, а готов предложить свои услуги новичку Примеры — Кадису.

L'attaquant du PSG, Jesé Rodríguez souhaiterait retourner en Espagne. D'après @elconfidencial le joueur s'est offert à Cadix. Le club qu'il considère comme idéal pour relancer sa carrière. #LigaFr @Cadiz_CFFR @CulturePSG pic.twitter.com/dKA6rECaDv — Foot en Espagne (@FootEnEspagne) July 25, 2020

Воспитанник Реала провел 94 матча во всех турнирах в первой команде действующего чемпиона Испании (18 голов), после чего летом 2016 года за 25 миллионов евро был куплен ПСЖ. В Париже карьера у испанца не задалась (16 матчей, 2 гола), и большую часть времени он проводил в арендах.

Увы, и там он не блистал: Лас-Пальмас (16, 3), Сток Сити (13, 1), Бетис (18, 2) и Спортинг Л (17, 1).

Контракт Хесе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2021 года.